Dünya Kupası finalinde oynanan İspanya-Arjantin karşılaşmasını Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı da stadyumda yerinden takip etti.

Maçı Arjantin formasıyla takip eden Acun Ilıcalı ve Çağla Ilıcalı'nın tezahürat sırasında ayağa kalkması üzerine, "oturma-ayağa kalkma" tartışması yaşandı. Çağla Ilıcalı’nın ayağa kalkması sonrası bir taraftar bağırak kendisini uyardı.,

ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bu duruma tepki gösteren Ilıcalı ile çevresindekiler arasında sözlü bir atışma yaşandı. Tartışma sırasında Acun Ilıcalı’nın eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. O anlar tribündeki diğer futbolseverlerin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu.

ÇAĞLA ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Çağla Ilıcalı sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Tabii ki bütün maç boyunca ayakta değildik. Önemli bir pozisyon olunca herkes gibi biz de ayağa kalktık. Kadın su fırlatmaya başlayınca ben de ister istemez biraz yükseldim."