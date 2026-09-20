TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Marmara ekibi, 29'da Doria'nın attığı golle yenik duruma düşmesine rağmen Nijeryalı yıldızı Kelechi Iheanacho'nun 60'ta (P) ve 85'te attığı gollerle galibiyete uzanan taraf oldu.

HİÇBİR MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Yeşil-Beyazlılara galibiyeti getiren Iheanacho, gol krallığı koltuğunda oturduğu 1. Lig'in şimdiye kadar en çok dikkat çeken ismi oldu. Bursaspor'da 8 lig maçına da ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki santrfor, tüm karşılaşmalarda fileleri sarsarak toplamda 11 gol ve 2 asist istatistiklerini yakaladı.

Futbola Manchester City altyapısında başlayan Iheanacho, 2017-18 sezonunda 27.7 milyon euro bedelle Leicester City'ye transfer oldu. Ardından 2024-25 sezonunda Sevilla'ya bedelsiz olarak giden Nijeryalı golcü, Middlesbrough'ta kiralık oynadı.

Son olarak 2025-26 sezonunda Celtic forması giyen Iheanacho, sezon sonunda bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer oldu.