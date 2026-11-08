Kuzey Denizi'nde 2019 yılında fırtınaya kapılan dev konteyner gemisinden denize düşen 270'ten fazla kargo kutusunun parçalanması sonucu, tonlarca taze portakal Hollanda'nın Terschelling ve Vlieland adalarının sahillerine vurdu. Kilometrelerce uzunluğundaki kumsal tamamen turuncu bir tabakayla kaplanırken, ada sakinleri ve bölgeye gelenler haftalar süren toplama faaliyeti yürüttü.

270 KONTEYNER DENİZE SAÇILDI

MSC Zoe adlı konteyner gemisi, Kuzey Denizi rotasında ilerlerken şiddetli fırtınaya yakalandı. Dev dalgaların güvertede yarattığı sarsıntı nedeniyle 270'ten fazla kargo konteyneri denize devrildi. Su basıncı ve dalgaların etkisiyle parçalanan konteynerlerin içindeki tonlarca narenciye, akıntının yönüyle birlikte Hollanda kıyılarına sürüklendi.

KİLOMETRELERCE UZANAN TURUNCU SAHİL HATTI

Hollanda açıklarındaki Terschelling ve Vlieland adalarının sahil şeridi, kıyıya vuran portakallar nedeniyle boydan boya kaplandı. Kumsal boyunca uzanan metrelerce genişlikteki hat, denizden gelen meyve yığınlarıyla örtüldü. Yerel yetkililer fırtınanın ardından sahile vuran kargo atıklarını ve denizde sürüklenen diğer konteynerleri tespit etmek için güvenlik taraması başlattı.

ADA HALKI SAHİLE AKIN ETTİ

Kıyı şeridinin taze meyveyle kaplanmasının ardından ada sakinleri ve tatilciler çuvallarla sahillere indi. Kumsalda biriken portakalların çürümesini önlemek ve alanı temizlemek amacıyla vatandaşlar haftalarca toplama çalışması yaptı. Tonlarca portakal ada sakinleri tarafından taşınarak kıyı hattından tahliye edildi.