Juan Fernández takımadalarının parçası olan adadaki restorasyon çalışmaları çevre örgütleri, bilim insanları ve Ulusal Ormancılık Kurumu’na (CONAF) bağlı park görevlileri tarafından yürütülüyor. Son dikim çalışmalarında peralillo, luma ve juan bueno gibi takımadalara özgü türler kullanıldı.

65 YIL SONRA NEDEN YENİDEN DİKİLDİLER?

Çalışmalarla, insan müdahalesinden önce Robinson Crusoe Adası’nda bulunan orijinal ormanların bir bölümünün yeniden oluşturulması hedefleniyor. Yerli ağaç türlerinin bazıları yıllar içinde yalnızca küçük ve ulaşılması zor alanlarda varlığını sürdürebildi. Ekipler, bu türleri yeniden çoğaltarak geçmişte adanın geniş bölümlerini kaplayan doğal bitki örtüsünü geri kazandırmaya çalışıyor.

BİTKİLERİN YÜZDE 64’Ü SADECE BU ADALARDA

Şili ana karasının yaklaşık 667 kilometre açığında bulunan Juan Fernández takımadaları, Güney Amerika’daki en yüksek bitki endemizmi oranlarından birine sahip. Bölgedeki bitki türlerinin yaklaşık yüzde 64’ü yalnızca bu adalarda bulunuyor. Takımadaların kendine özgü bitki örtüsü, 16. yüzyıldan itibaren ormansızlaşma ve dışarıdan getirilen türlerin etkisiyle gerilemeye başladı.

ADANIN DOĞAL YAŞAMI NEDEN YOK OLDU?

Keçi, tavşan ve farelerin adalara getirilmesinin yanı sıra istilacı bitkilerin yayılması, yerli bitki örtüsünün azalmasına neden oldu. Erozyon ve yangınlar da doğal ormanların kaybında etkili oldu. Bilim insanlarına göre takımadalardaki yerli bitki türlerinin dörtte üçünden fazlası tehdit altında veya nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı türlerin doğada 1000’den az örneğinin kaldığı belirtiliyor.

AĞAÇLAR ADAYA NASIL GERİ DÖNDÜRÜLÜYOR?

Restorasyon sürecinde endemik türler önce fidanlıklarda çoğaltılıyor. Dikim yapılacak bölgelerde istilacı bitkiler kontrol altına alınırken genç ağaçların yabancı hayvanlar tarafından zarar görmesini önlemek için de koruma çalışmaları yürütülüyor.

Adanın okyanus iklimi ve dağlık yapısı nedeniyle bazı türlerin büyümesi uzun zaman alıyor. Çalışmalarla Robinson Crusoe Adası’nın yüzyıllar içinde kaybettiği doğal orman örtüsünün bir bölümünün yeniden oluşturulması amaçlanıyor.