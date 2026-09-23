Adanın büyük bölümünde toprak uzun süre çıplak kalırken keçilerin hareketleri sırasında taşıdığı tohumlar ve dışkılarıyla toprağa ulaşan organik maddeler bitki örtüsünün yayılmasına katkı sağladı. İlk değişim otlar ve küçük çalılarla başladı, ilerleyen yıllarda daha geniş alanlarda yeşil örtü oluştu.

ADA YILLAR İÇİNDE ÇORAKLAŞTI

Karayipler'deki küçük ada, art arda yaşanan kurak dönemler ve sert hava koşulları nedeniyle bitki örtüsünün önemli bölümünü kaybetti. Toprağın açıkta kalması erozyonu artırırken adanın bazı kesimlerinde bitki gelişimi büyük ölçüde durdu. Doğal yollarla taşınan tohumların önemli bölümü de uygun koşullar oluşmadığı için filizlenemedi.

15 KEÇİ NEDEN ADAYA BIRAKILDI?

Adadaki doğal döngünün yeniden oluşmasına katkı sağlaması amacıyla bölgeye 15 keçi getirildi. Keçiler hareket ettikleri alanlarda toprağın yüzeyini değiştirirken tüylerine ve ayaklarına takılan tohumların farklı noktalara taşınmasını sağladı. Hayvanların dışkıları da organik madde ve besinlerin toprağa yeniden karışmasına katkıda bulundu.

İLK YEŞİL ALANLAR ORTAYA ÇIKTI

Keçilerin adaya bırakılmasından sonraki ilk yıllarda otlar ve dayanıklı çalılar yeniden görülmeye başladı. Bitkilerin çoğalmasıyla toprağın doğrudan güneşe ve rüzgâra maruz kalması azaldı. Bitki örtüsünün yoğunlaştığı bölgelerde yeni tohumların tutunabileceği alanlar oluştu.

ADA BİRKAÇ YILDA NASIL DEĞİŞTİ?

Yıllar ilerledikçe başlangıçta küçük bölgelerde görülen yeşillenme daha geniş alanlara yayıldı. Otların ardından çalılar ve bölgenin iklimine dayanıklı farklı bitkiler gelişmeye başladı. Daha önce büyük bölümü çıplak topraktan oluşan arazinin bazı kesimleri yeniden bitki örtüsüyle kaplandı.