Maine Deniz Kaynakları Departmanı tarafından yürütülen program kapsamında çiftler, arkadaşlar, kardeşler veya iş arkadaşları birlikte başvurabiliyor. Boothbay Limanı’nın yaklaşık 1,6 kilometre açığında bulunan küçük adaya yalnızca tekne veya kano ile ulaşılabiliyor.

ADADA ÜCRETSİZ YAŞAMAK İÇİN KİMLERİ ARIYORLAR?

Gönüllü adaylarının Maine tarihi, hikâye anlatıcılığı ve deniz yaşamına ilgi duyması bekleniyor. Ziyaretçilerle iletişim kurabilecek, sakin kalabilecek ve stresli durumlarda yardımcı olabilecek kişilerin tercih edildiği belirtiliyor. Seçilen iki kişi yaz sezonu boyunca adada birlikte yaşayacak.

200 YILLIK BEKÇİ EVİNDE KONAKLAYACAKLAR

Gönüllülere Burnt Island’daki tarihi Bekçi Evi’nin üst katında özel yatak odaları ve banyoları bulunan konaklama alanı sağlanıyor. Binanın zemin katı halka açık müze olarak kullanılırken ortak mutfak Eğitim Merkezi’nde bulunuyor. Seçilen gönüllülere ayrıca CPR ve ilk yardım eğitimi veriliyor, adada sigara içilmesine ise izin verilmiyor.

GÖNÜLLÜLER ADADA NE YAPACAK?

Program yalnızca ücretsiz konaklamayı kapsamıyor. Gönüllüler ziyaretçileri karşılayacak, turlar düzenleyecek ve deniz feneri ile Maine kıyılarındaki deniz ulaşımının tarihini anlatacak. Bunun yanında çim biçme, bahçe bakımı ve tesislerin korunmasına yönelik temel işlere de yardımcı olacaklar.

DENİZ FENERİNİN 200 YILI AŞAN GEÇMİŞİ VAR

Burnt Island Deniz Feneri, bekçi Joshua B. Cushing’in lambaları ilk kez yaktığı 1821 yılında faaliyete geçti. Bir buçuk yüzyılı aşkın süre boyunca 30 kişi burada deniz feneri bekçisi olarak çalıştı. İstasyon 1988 yılında otomatik sisteme geçirildi ve insanlı deniz feneri döneminin sona ermesiyle birlikte kullanım şekli değişti.

Mülk, 1998 yılında Maine Deniz Fenerleri programı kapsamında Maine Deniz Kaynakları Departmanına devredildi. ABD Ulusal Tarihi Yerler Kayıt Defteri’nde bulunan ada günümüzde tarihi, eğitim ve turizm amaçlarıyla kullanılıyor. Sezonluk gönüllü arayışı geleneksel olarak ocak ve şubat aylarında başlarken seçilen kişiler yaklaşık haziran-ekim döneminde adada kalıyor.