Kraliyet Kuş Koruma Derneği (RSPB NI) öncülüğünde 2021 yılında başlatılan 4,5 milyon sterlin bütçeli proje, zorlu arazi koşullarına ve sert hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlandı.

Beş yıllık mücadelenin ardından, yuvalarına geri dönen 250 binden fazla deniz papağanı ve diğer deniz kuşları ada kayalıklarında yeniden hakimiyet kurdu.

ADADA GELİNCİK NÜFUSUNU SIFIRLADILAR

Yıllardır adadaki deniz kuşlarının yumurtalarını, yavrularını ve hatta yetişkinlerini avlayarak popülasyona büyük zarar veren gelincikler, teknolojik ve biyolojik yöntemlerle tek tek tespit edildi.

Termal kameralı dronlar, özel eğitimli tespit köpekleri ve ada halkının aktif katılımıyla yürütülen yok etme operasyonu, dünyada meskun bir adada gelincik nüfusunun tamamen sıfırlanması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Tek bir gelinciğin sadece iki günde 27 yetişkin kuşu öldürdüğünün belgelendiği adada, gelinciklerin temizlenmesi doğa koruma tarihi için kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

ADAYA GELİNCİK GİRMESİN DİYE ÖNLEMLER ALINDI

Operasyonun ardından adadaki doğal yaşam hızla toparlanmaya başladı. Yapılan gözlemlerde, 20 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Manx yelkovan kuşunun adada yeniden ürediği tespit edilirken, deniz papağanlarının üreme başarısında da belirgin bir artış kaydedildi.

Uzmanlar, adaya dışarıdan yeniden gelincik girişini önlemek adına sıkı biyolojik güvenlik tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini ve kuşların artık nesillerdir ilk kez güvenle yuva yapabildiğini ifade ediyor.