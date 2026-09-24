Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un “sağlık sorunları” gerekçesiyle istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için dün belediye meclisi toplandı.

Belediye başkanvekilliği için CHP Aytül Ekşiyan’ı, AKP ise Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterdi. Belediyeye yapılan operasyonlar sonrasında 2 AKP’li ile 7 CHP’li üye oy kullandı.

SALON BOŞALTILDI

İlk turda AKP’nin adayı 5 oy, CHP’nin adayı 4 oy aldı. İlk turda 3 CHP’li üye AKP’nin adayına oy verdi. İkinci turda her iki aday da 4’er oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. YENİ Parti heyeti divan başkanının seçimi usulünce yönetmediğini, gereklilikleri yerine getirmediğini söyledi. YENİ Parti Milletvekili Yaşar Tüzün seçimin iptali için dilekçe verdi. Divan Başkanı, kararını duyurmadan 3. tura geçmek istedi. Bunun üzerine gerginlik çıktı. Divan Başkanı salonun boşaltılmasını istedi. Karar nedeniyle CHP ve YENİ Parti’nin seçime katılmama kararının ardından 3.turu AKP’nin adayı 5-0 önde tamamladı. Seçim 4. tura kaldı.

İki partinin katılmadığı 4’üncü tur sonucunda da Adalar Belediyesi Başkanvekilliği AKP’ye geçti. Böylece uzun yıllardır CHP’nin kaleleri arasında yer alan Adalar Belediyesi 17 yıl sonra AKP’ye geçmiş oldu.

ÜÇ İSİM DİSİPLİNE SEVK

Seçim sonunda AKP’ye oy veren CHP’li meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip’in disipline sevk edildiği öğrenildi.

Ali Ercan Akpolat, 2024 yerel seçimlerinde oyların yüzde 55’ini alarak belediye başkanlığını kazanmıştı. Akpolat’a en yakın rakibi AKP’nin adayı Uğur Sina Şen’in oy oranı ise yüzde 22’de kalmıştı.

‘Ya rozet ya kelepçe’

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, salondan ayrılırken “Burada Adalar halkının iradesine çökme girişimi düzenleniyor” diyerek, bu noktaya nasıl gelindiğini anlattı:

“Burada normalde yapılan birinci seçimde 5 meclis üyesi bizim adayımıza oy verdi, 2 meclis üyesi AK Parti’nin adayı oy verdi. Bu dengeyi değiştirmek için şantajlarla tehditlerle tekliflerle bir operasyon gerçekleştirdiler. Meclis üyesinin bir tanesinin dükkanını yıkmakla tehdit ettiler. Öbürünü farklı gerekçelerle ve tutuklamakla tehdit ettiler. 2 meclis üyesini transfer ettiler. Ve dün gece, şu anda cezaevinden çıkmış olan, görevden uzaklaştırılmış olan 2 meclis üyesinden birini AKP’ye oy verme karşılığında ikna ettiler. ‘Ya rozet takacaksın ya kelepçe takacağız sana’ dediler. Onu da istifa ettirdiler. En son 4’e 4 olan meclis dengesini bir gece yarısı 5’e 4’e çevirdiler.”