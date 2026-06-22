İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye çalışanlarının, sit alanı statüsündeki Adalar’da usulsüz ruhsat işlemleri yaptığı ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumduğu iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, şüpheliler hakkında “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik ve mali takip yapıldığı, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği ve tanık beyanlarının alındığı kaydedildi. Elde edilen bulgulara göre, tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen kapsamlı tadilat ve inşaat faaliyetlerine “basit onarım” adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ise para karşılığında ruhsat düzenlendiği ya da bu işletmelere göz yumulduğu tespit edildi.

Dosyadaki tespitlerde, ruhsatsız işletme ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezaları kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, ardından cezanın düşürülmesi için rüşvet talep edildiği öne sürüldü. Rüşvet vermeyi kabul edenlerin cezalarının, evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı belirtildi. Ayrıca ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, işlemlerin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi. Soruşturmada şu ana kadar belirlenen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı ifade edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Rize ve Sivas’ta toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 42 şüpheliden 39’u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.