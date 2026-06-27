Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP’nin adayı Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. NE OLMUŞTU? CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi ve çalışanı da tutuklanmıştı. İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla Adalar Belediye Meclisi'nin 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı. Valilik açıklamasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye başkan vekilinin belediye meclisi tarafından seçileceği ifade edilmişti.

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