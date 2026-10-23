İstanbul'da 23 Eylül'de CHP'den AKP'ye geçen Adalar Belediyesi'nin başkan vekilliği seçim sürecine ilişkin yargı süreci başlatıldı.

Mecliste yapılan oylama sonucunda AKP adayı Kemal Türkyılmaz'ın göreve getirilmesiyle sonuçlanan 23 Eylül 2026 tarihli ve 2026/58 sayılı meclis kararının iptali istemiyle yargıya başvuruldu. Oylama sırasında hem usul hem de esas yönünden ciddi hukuka aykırılıklar yaşandığı öne sürülen dava dilekçesinde, idari işlemin yürütmesinin durdurulması talep edildi.

YOKLAMA VE EVRAK KAYITLARINDA USUL HATASI İDDİASI

Meclis üyesi adına Avukat Önder İbrahim Yıldırım'ın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesine göre, meclis toplantısının açılışında istifa eden üyelerin durumu ve yerlerine gelen yedek üyelerin resmi evrakları meclis bilgisine sunulmadı ve okunmadı. Bununla birlikte, isim okunarak usulüne uygun bir yoklama yapılmamasının toplantının yasal zeminini ortadan kaldırdığı ve seçimin sıhhatini gölgelediği savunuldu.

TARAFSIZLIK İLKESİNE İTİRAZ

İptal isteminin en dikkat çeken gerekçelerinden birini meclis divanının yapısı oluşturdu. Başkan vekilliğine aday olarak gösterilen meclis üyesi Aytül Ekşiyan'ın oylama sırasında aynı zamanda meclis divan kâtibi olarak görev yaptığı belirtildi. Aday olan bir ismin pusula dağıtması ve oyları saymasının "tarafsızlık" ile "çıkar çatışmasından kaçınma" ilkelerini açıkça ihlal ettiği, bu durumun tüm idari işlemi sakatladığı vurgulandı.

ÇİFTE STANDART VE İRADE SAKATLIĞI İDDİALARI

Dosyaya yansıyan bir diğer çarpıcı iddia ise meclis üyelerine yönelik baskı, menfaat vaadi ve çifte standartlı idari uygulamalar oldu. Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinden Yavuz Çiftçioğlu'nun seçimden hemen önce göreve iade edilerek oy kullanmasının sağlandığı, ancak aynı durumdaki diğer üye Nesimi Aday'ın göreve iade talebinin işleme alınmayıp kolluk güçlerince meclis binasına dahi alınmadığı ifade edildi.

Bu hamlenin seçim aritmetiğini istenilen şekle sokmak için kurgulandığı iddia edilirken, bazı üyelerin adli işlem tehdidi veya makam vaadiyle yönlendirildiği öne sürüldü. Dilekçede, taraf değiştiren bir meclis üyesinin seçimden sonra AKP'li başkan vekili tarafından başkan yardımcılığına getirilerek ödüllendirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak Adalar Belediye Başkanı seçilen Ali Ercan Akpolat, 23 Haziran'da başlatılan adli soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Akpolat ile birlikte aralarında belediye başkan yardımcıları ve çeşitli meclis üyelerinin de bulunduğu isimler operasyonlar kapsamında tutuklanmış veya haklarında uzaklaştırma kararı verilmişti.

İlk olarak 27 Haziran'da yapılan meclis toplantısında Medine Pamuk başkan vekili seçilmiş, ancak Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül'de görevinden istifa etmişti. İstifa sonrası 23 Eylül'de gerçekleştirilen yeni seçimde, muhalif meclis üyelerinin usulsüzlük itirazlarıyla salonu terk etmesinin ardından 3. ve 4. tur oylamaları yapılmış ve Kemal Türkyılmaz başkan vekilliğine getirilmişti. Yaşanan bu gerilimli sürecin ardından 23 Eylül'de CHP'den AKP'ye geçmişti.