Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un istifasının ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere yapılan oylama başladı. Seçim öncesinde meclisteki oy dengelerini etkileyebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgiye göre, daha önce tutuklanıp serbest bırakılan ancak göreve iade edilmediği için oy hakkı bulunmayan CHP’li bir meclis üyesi hakkında verilen kısıtlılık kararı dün kaldırılmıştı.

Seçimlerde ilk tur tamamlanırken CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4, AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. CHP'den 3 oy AKP'ye kaydı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci tur sonuçları belli oldu. İkinci tur sonuçlarına göre AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 4 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

SALON BOŞALTILIYOR

Seçimde 2. tur sonuçlarının ardından ortalık karıştı. YENİ Parti ve CHP'lilerin itirazlarının ardından salonun boşaltılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 27 Haziran’da Adalar Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde Medine Pamuk başkan vekili seçilmişti. Bir süre görevini sürdüren Pamuk, sağlık sorunları gerekçesiyle 14 Eylül’de görevinden istifa etmişti.

Geçtiğimiz gün yapılması beklenen oylamada CHP’li meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamamış ve bunun üzerine seçim bugün saat 10.00’a ertelenmişti.

AKP grubu Kemal Türkyılmaz’ı aday gösterirken, CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi.

Ayrıntılar gelecek...