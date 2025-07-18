“Adalar’ın eşsiz doğasında sinema dolu akşamlar” mottosuyla yola çıkan ‘Sinemada Film Festivali’ bu yıl 23-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından FilmKoop işbirliğiyle düzenlenecek olan festival yine dopdolu…

FİLM ZİYAFETİNE HAZIR OLUN

Açık havada film izleme keyfi sunan festival gösterimlerine Büyükada’nın hafıza noktalarından Taş Mektep ve Heybeliada Değirmenburnu Parkı ev sahipliği yapacak. Özcan Alper’in yönetmenliğini üstlendiği Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi filmiyle açılacak olan festivalde; Su Yüzü, Gülizar, Hakkı, Gecenin Kıyısı, Döngü, Ölü Mevsim, Biz Radyoyu Çok Sevdik, Büyük Kuşatma ve En Sevdiğim Pastam adlı çarpıcı yapımlar yer alacak.

NOSTALJİ ZAMANI

Festivalde, dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi’nde İBB Şehir Hatları tarafından restore edilerek tekrar sefere çıkan Paşabahçe vapuru, Yeşilçam klasikleriyle yolculuk keyfi yaşatacak. Paşabahçe Vapuru; 23 Temmuz’da saat 18.15’te Kabataş İskelesi’nden başlayacağı yolculuğunda Gülen Gözler; Büyükada İskelesi’nde de saat 20.30’da sabit şekilde ‘Tosun Paşa’ filmlerinin gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Taş Mektep’te her gün saat 16.00’da aralarında Ters Yüz 2, Rafadan Tayfa: Göbeklitepe’nin de yer aldığı çocuk filmleri gösterilecek. Festivalde ayrıca Serra Yılmaz, Özcan Alper, Ece Yaşar gibi isimlerle söyleşiler; Tülin Özen moderatörlüğünde Pelin Esmer ile Ustalık Sınıfı ve Çocuk Matinesi programları da sinemaseverlere keyifli saatler yaşatacak.

Festival, tüm sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

Özel seferler yapılacak

İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 5 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, festival boyunca saat 23.30’da Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Bostancı seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek.