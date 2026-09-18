Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, seçimde Cumhurbaşkan Erdoğan’ın yeniden seçilmesi gerektiğini belirterek teşkilatlara ve parti mensuplarına çağrıda bulundu.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

-2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor.

-Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik siyasetiyle sahada olarak, vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.

-Biliyorsunuz Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz.

-Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Sürekli olarak bu konuda illerde toplantılar yapıyoruz bugün de Adana buluşmamızda sanıyorum kanaat önderlerimiz ve sivil toplum örgütleriyle de bir buluşma yapacağız.

-Tunceli, Diyarbakır, Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri... Buralarda Terörist Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik kamu düzeni değil aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu süreci çok önem veriyoruz.

-Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık.

-Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Birimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.