Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu kapsamında ABD’de bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından New Jersey’de düzenlenen Küresel İş Zirvesi’ne katıldı.

Zirvede Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Gürlek, hukuk sistemi, yatırım ortamı ve ticari uyuşmazlıkların çözüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticari uyuşmazlıkların makul sürede çözüme kavuşturulmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, bu kapsamda ihtisaslaşmayı esas alan iş dağılımıyla yargının etkinliğini artırmayı ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılmasını hedefleyen düzenlemeleri iş dünyası temsilcileriyle paylaştığını ifade etti.

Gürlek, Türkiye’de yatırım ortamını güçlendiren ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt veren düzenlemeler üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Adalet Bakanı ayrıca mevzuatın günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve hukuk alanındaki reformlarla Türkiye’nin bölgesel bir yönetim ve operasyon merkezi olma potansiyelinin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Zirvede yaptığı konuşmada Gürlek, iş dünyasından ticari davaların uzun sürmesine ilişkin talepler aldıklarını ve 12’nci Yargı Paketi kapsamında bu davaların hızlandırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Hakimlere davaların belirlenen hedef süre içerisinde tamamlanmasına yönelik süreler konulduğunu da ifade etti.