DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 19 Nisan Cuma günü yapılacak görüşmenin detaylarına dair açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Bu görüşmenin ana fikri; Türkiye'de demokratikleşmeyle ilgili elbette belli başlı adımların atılması çok önemli, başta hasta tutsaklar, infazları keyfekeder yakılmış olan mahpuslar olmak üzere bu konuda somut adımların atılması önemli. Bunun için özel olarak bir yasa yapmaya gerek yok. Mevcut olan Anayasa’nın uygulanması halinde zaten bütün bunlar hayata geçirilebilir” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM’deki parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN 5 MAYIS'TA KENDİNİ FESHEDECEĞİ İDDİASI

“5 Mayıs'ta PKK'nın kongresini toplayarak kendini fesih kararı alacağı" iddiasının sorulması üzerine Hatimoğlulları, “PKK'nın fesih kongresiyle ilgili tarihe ilişkin bizde herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak bu sürecin bazı yasal adımların ve somut adımların atılmasıyla birlikte karşılıklı bir şekilde, fesih kongresinin gelişeceğine, yapılacağına dair bir genel bilgi var. Ama onun dışında tarihe ilişkin olarak bizde bir bilgi yok” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Cemil Bayık da bir açıklama yapmış, bunun olabilmesi için somut koşulları işaret etmiş. Adalet Bakanlığı'yla yapacağınız görüşme çerçevesinde olası bir infaz değişikliği, olası bir Terörle Mücadele Kanunu değişikliği ve hatta 'umut hakkı'nın yeniden gündeme gelmesi gibi hangi başlıklar olacak? Biraz bize somutlaştırır mısınız?” sorusunu Hatimoğulları, şöyle cevapladı:

“Adalet Bakanlığı'yla yapılacak olan görüşmede elbette bahsettiğiniz konular da gündeme gelecek. Burada bu görüşmenin ana fikri, Türkiye'de demokratikleşmeyle ilgili, elbette belli başlı adımların atılması çok önemli. Bunun için biraz önceki grup konuşmasında da ifade etmiştim. Başta hasta tutsaklar, infazları keyfekeder yakılmış olan mahpuslar olmak üzere bu konuda somut adımların atılması önemli. Bunun için özel olarak bir yasa yapmaya gerek yok. Mevcut olan Anayasa’nın uygulanması halinde zaten bütün bunlar hayata geçirilebilir. Bu konularda elbette kendileriyle detaylı bir biçimde bir görüş alışverişinde bulunulacak.”

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILACAK?

Hatimoğulları, Adalet Bakanlığı'nda yapılacak görüşmeye kimlerin katılacağı sorusuna, “Tabii heyetimizin iki üyesi Sayın Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Grup Başkanvekillerimiz bu görüşmede hazır olacaklar” yanıtını verdi.