Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında yaşanan tartışmanın ardından başkana destek açıklaması geldi. Gürlek şu ifadeleri kullandı:

'ORADA HERKES SANIKTIR'

Şunu söylemek istiyorum mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır. Mahkemeler siyaset arenası değildir. Burada şahısların statüleri görevleri önemli değil. Mahkeme salonlarında herkes sanık statüsündedir. Yargılama süresinde kimse mahkemelere telkin talimat emir veremez. Burada selamlama konuşması yoktur usul vardır.

'SİYASİ ŞOVLAR YAPILAMAZ'

Sanık Ekrem İmamoğlu da belirlenen günde savunmasını yapacaktır. Selamlama konuşması yapmak bizim yargımıza yakışmaz. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım. Orada siyasi şovlar yapılamaz. Hiçbir mahkeme bundan etkilenmez.

NE OLMUŞTU?

Dünkü duruşmada İmamoğlu ve mahkeme başkanı arasında tartışma yaşanmıştı. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarla söz istemesine rağmen söz vermeden duruşmayı bitirdiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine “bir söz hakkı vermekten dahi korkuyorsunuz. Yok sayamazsınız, yarından itibaren söz hakkı vereceksiniz, yazık ediyorsunuz. Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz. Sayın hakim görevinizi yapacaksınız, 10 dakika söz verirsiniz, rahat edersiniz.” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Yargılamayı buraya geldiğinizden beri sabote ediyorsunuz. Sanığı dışarı alalım” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, “neyi alıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, “Örgüt lideri olarak suçlanan kişiye söz hakkı vermiyorsanız, siz buraya yargılamaya gelmemişsiniz, buraya başka bir şey için gelmişsiniz. Kaçamazsın, hesabını vereceksin” diyerek heyete doğru parmak salladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “O elini indir” diyerek bağırdı.

“BİRAZ MERTLİĞİ VARSA”

Heyetin salondan çıkmasının ardından sanık ve izleyicilere dönen İmamoğlu, “Biraz mertliği varsa bu insanları bırakıp sadece beni yargılarlar. Bu mücadele büyüktür sizlerin tahliyesine karar vermemek bile korkaklıktır. İşte böyle kaçarak giderler. Yazık bu millete yazık bu jandarmaya yazık. Burada kişi başına 3 tane jandarma düşüyor” dedi