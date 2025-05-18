CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, iktidara yakın bazı gazetecilerin gözaltılar ve tutukluluklarla ilgili yargı süreçlerinden önce açıklama yapması üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İKTİDARA YAKIN GAZETECİLERE BİLGİLER ÖNCEDEN NASIL GİDİYOR?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Beker “Son günlerde özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin, henüz yargısal süreçler tamamlanmadan hatta süreçlerin muhatapları dahi bilgi sahibi olmadan; gözaltı, tutuklama ve kayyum atama gibi kritik sonuçları olan soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin bilgileri önceden kamuoyuna servis etmesi endişe vericidir. Bilgilerin hep aynı kişiler tarafından paylaşıldığı ve hep muhalefet partilerinin mensuplarına yönelik işlemlere ilişkin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tesadüf yahut öngörüden ibaret olamayacağı gün gibi ortadadır. Yargıya intikal eden meselelerin; yürütme erkine yakın medya organları, gazeteciler ve yorumcular aracılığıyla bu şekilde önceden kamuoyuna duyurulması, yargının siyasallaştığına ve yürütmenin etkisinde olduğuna dair haklı şüpheler uyandırmaktadır” dedi.

Beker, iktidara yakın gazetecilere bu bilgilerin nasıl sızdırıldığını ve yargı bağımsızlığının korunması için bu konuda ne yapılacağını sordu.

"DENETİM YARGI MERCİLERİNE AİTTİR"

Önergeye dönüş yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruyu yanıtlamak yerine mahkemelerin anayasaya göre bağımsız ve tarafsız olduğunu söyledi.

Tunç “Tarafsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukukî dayanakları ile gerekçelerine dair bakanlığımızda bilgi bulunmadığı gibi, sözü edilen karar ve hükümlerin olağan yargısal denetimi, başvuru usulü ve şartları ilgili kanunlarda gösterilen yargı mercilerine aittir” ifadelerini kullandı.

Tunç, söz konusu sorunla ilgili yasa teklifi verme yetkisinin de milletvekillerinde olduğunu belirtti.