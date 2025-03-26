Adalet Bakanı Yılmaz Tunç terörist başı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'da ziyaret için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Tunç, İBB protestolarını takip ederken gözaltına alınıp tutuklanan gazetecilere ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

Gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazeteciler toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişilerdir. Orada gazeteci olarak şiddet eylemine katılmışsa, dosyasındaki durum nedir bizim bilmemiz mümkün değil. Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili olarak onların durumlarını bir soralım, araştıralım. Gazetecilerin bir mağduriyeti söz konusu olmasın. Durumlarına bir baktıralım

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