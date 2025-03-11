Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari ve Konya'da iki çocuğun yaşamını yitirdiği, Erzurum'da bir çocuğun yaralandığı köpek saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır" duyurusunu yaptı.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir." ifadesini kullandı. Tunç şunları kaydetti:



"BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ SORUMLU"

-Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur.

-Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

-Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır.

-Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.