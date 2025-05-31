MHP'ye yakınlığıyla bilinen Burak Bekiroğlu, dün gece Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve kardeşi hakkındaki paylaşımlarından ötürü kamu görevlisine hakaret iddiasıyla bugün gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bekiroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Tunç'un kardeşi Yahya Tunç'un fotoğrafını paylaşıp "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı göreve davet ediyorum" demiş ve Tunç hakkında FETÖ üyeliğinden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması gerektiğini söyledi. Bekiroğlu gözaltına alındı.

Bekiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şahıs bakanın kardeşiymiş. Susalım. Oldu. Aman ha şahıs bakanın kardeşi susun efendiler. Yutalım hep beraber. Biz korkuyoruz ya. Biz goygoycuyuz ya. Hadi orandan.

Şahısın FETÖ terör örgütünün üyeleri, imamlarıyla ve terör örgütü elebaşı ile haberleşmede kullanılan, eli kanlı şerefsiz terör örgütü FETÖ’nün örgütsel Bylock programını kullandığı sabit olsun… Örgütün yurt dışı gezilerine ve yurt içi toplantılarına katıldığı sabit olsun, Bank Asya aboneliği ve dernek kuruculuğu sabit olsun. Ama bakan kardeşi, hadi oradan.

Şahıs telefonunu sıfırlayarak kolpa bir ifade versin, o ifade dar kapsamlı tırışkadan olsun, buna rağmen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için beyanlar esas kabul edilsin, birde şahsa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilsin... Oldu.