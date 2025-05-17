Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samandağ ve Erzin'de inşa edilecek olan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Tunç, önümüzde haftalarda Meclis gündemine gelmesi beklenen infaz düzenlemesine ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi.

Tunç özetle şu ifadelere yer verdi:

"İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek.

Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var.

Basında ceza adalet sistemi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslakla ilgili bazı paylaşımlarda bulunuldu. Neymiş; '8 yıl ceza alan 1 yıl', 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış... Böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları?"

PKK'NIN FESİH KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Tunç, PKK'nın kendisini fesh etmesine yönelik ise şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, gelişmemizin ve kalkınmamızın önünde en büyük engel olarak duran binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz".

'YENİ ANAYASA ÇIKIŞI'

Bakan Tunç, yeni anayasa hedefinden de vazgeçmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni anayasa hedefimiz, hiçbir zaman vazgeçtiğimiz bir hedef değil. 2001'de AK Parti'mizin kuruluşunda anayasayı milletimize vadetmiştik. Seçim beyannamemizin tamamında yeni anayasa hedefimiz vardır.

Parlamento'da bir uzlaşma gerektirir bu. İnşallah bu uzlaşmayı sağlarsa Parlamento'muz, 28. Dönem Parlamento'su tarihe geçen çok önemli bir borcu millete karşı ödemiş olur.

Çünkü darbecilerin yazdırdığı bir anayasa yerine milletin temsilcileri tarafından yazılmış bir anayasayla yönetilmenin ülkemizin geleceği açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz ve inşallah bunu da başarırız."