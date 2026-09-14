Adalet Bakanlığından 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimatta şu ifadeler yer aldı:

"Çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi hâlinde ise derhal adli işlem başlatılması istendi."

Savcılıklara, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi, dijital delillerin derhal toplanması ve gerekli hallerde erişim engeli uygulanması hususu bildirildi.

İşte o genelge...