Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere karşı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderdi.

Genelgede, bu tür faaliyetlere ilişkin gelen ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi talimatı verildi. Savcılıkların, konuya ilişkin inceleme süreçlerini hızlandırması ve gerekli adımları zamanında atması istendi.

Bunun yanı sıra dijital delillerin derhal toplanması da genelgede belirtilen önemli hususlar arasında yer aldı. Dijital ortamda elde edilecek kanıtların korunması ve incelenmesi için savcılıklara özel talimatlar verildi.

Gerekli hallerde erişim engeli uygulanmasına yönelik prosedürlerin de hayata geçirilmesi talep edildi. Bu kapsamda, suç unsuru taşıyan içeriklerin erişimine karşı alınacak tedbirlerin detayları da genelgede yer aldı.