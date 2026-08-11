Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) 3 Ağustos 2026 tarihli verileri, Türkiye'deki cezaevlerindeki yoğunluğu ortaya koydu.

Verilere göre, 402 ceza infaz kurumunda toplam 433 bin 520 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 368 bin 293'ü hükümlü, 65 bin 227'si ise tutuklu.

Cezaevi nüfusunun 412 bin 76'sını erkekler, 21 bin 444'ünü kadınlar oluşturuyor.

KAPASİTE 129 BİN KİŞİ AŞILDI

Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesi 304 bin 278 kişi olarak kayıtlarda yer alıyor. Mevcut nüfusla birlikte kapasite 129 bin 242 kişi aşılmış durumda.

Buna göre cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 142,5 seviyesine çıktı. Başka bir ifadeyle cezaevlerinde kapasitenin yaklaşık yüzde 42,5 üzerinde bir nüfus bulunuyor.

CEZAEVLERİNDE 4 BİN 636 ÇOCUK BULUNUYOR

CTE verilerinde yaş gruplarına ilişkin dağılım da yer aldı.

12-18 yaş grubunda 4 bin 636 çocuk ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bunların 4 bin 404'ü erkek, 232'si kız. Çocukların bin 401'i hükümlü, 3 bin 235'i tutuklu statüsünde.

18-40 yaş grubunda 282 bin 931 kişi bulunurken, bu grup toplam cezaevi nüfusunun yaklaşık yüzde 65'ini oluşturuyor.

40-65 yaş grubunda 139 bin 84 kişi ceza infaz kurumlarında bulunuyor.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ SAYI 6 BİN 869 KİŞİ

Cezaevlerinde 65 yaş ve üzerinde 6 bin 869 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 6 bin 594'ü erkek, 275'i kadın.

Bu yaş grubunda 6 bin 244 hükümlü, 625 tutuklu yer alıyor.

Genel dağılıma göre ise cezaevlerindeki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 85'ini hükümlüler, yüzde 15'ini tutuklular oluşturuyor.