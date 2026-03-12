DHMİ Daire Başkanı ve eşinin kıskandıran serveti

Karun gibi bürokrat bir yıl bile yatmadı

Evinde 26 kilo altın çıktı, bankada 128 adet hesabı bulundu. CHP’li Bülent Tezcan: Milyonluk şaibeye rağmen adam serbest.

Geliri ile mal varlığı arasında uçurum olan, evinde 26 kilogram külçe altın, 1 milyon 320 bin dolar ve 120 bin Euro bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Cemil Acar’ın tutukluluğu bir yıl sürdü. 28 Mart 2025’de tutuklanan Acar, hakkındaki şaibelere rağmen 9 Mart 2026’da tahliye edildi.

Son maaşı 85 bin lira olan ve 237 milyon liralık mal varlığı tespit edilen Acar’ın bankalarda 128 ayrı hesabı bulundu. Eski bir milletvekilinin kızı olan 2001 Dünya Turizm 3. güzeli eşinin de 53 adet banka hesabı çıktı.

Acar, mal varlığını “Ankara, Batman ve Bahreyn’de üç kez düğün yaptık, çok takı geldi. Borsadan ve bitcoinden kazandım, danışmanlık yaptım, kitap yazdım” diyerek açıkladı.

ADALET BU MU?

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan “Bu adam milyonluk şiabeye rağmen serbest, İmamoğlu ise bir delikli kuruş yokken tutuklu. Servetini memur maaşıyla mı yaptı? Arkasında kimler var, soruşturulmadı. Tahliye edildiği gün, Ekrem İmamoğlu da 106 gündür delil olmadan tutukluydu. Adalet dediğiniz bu mu?” dedi.

Onlarca evi ve fabrikası var

İki yazlık villa, 6 apartman dairesi, 3 dükkan ve bir fabrikası olduğu belirlenen Cemil Acar 20 Ocak 2021’de Mersin Mezitli’de dubleks bir yazlık villa satın aldı. 5 gün sonra ise aynı siteden, ilkinin yanında bir dubleks villa daha aldı. 8 Ağustos 2023’de Ankara Çankaya’da 2 dükkanı aynı gün aldı. 3 Ekim 2024 günü de Ankara Gölbaşı’nda 2 adet apartman dairesi alan Acar, 2 ay sonra bu dairelerin yanındaki 3. daireyi de satın aldı.

Rüşvetle suçlanan Hakan Bahçetepe halasının evinde kiracı oturuyor

5. dalga operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında, kazı iznini 300 bin dolar rüşvetle verdiği iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi itirafçı Aziz İhsan Aktaş. İznin AKP’li yönetim tarafından seçim gecesi aceleyle onaylandığı ortaya çıktı.

300 bin dolar rüşvet almakla suçlanan Bahçetepe’nin halasının evinde kiracı olduğu ortaya çıktı. Komşuları işe yürüyerek gidip geldiğini anlattı. 9 aydır tutuklu. Tutuklu İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten de rüşvetle suçlandı. Krediyle aldığı tek evinin kredisini ödeyemedi, satılığa çıkardı.