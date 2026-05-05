Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Göztepe maçında verdiği kararlarla kentte infiale yol açan Ozan Ergün hakkında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğü bildirildi. Doğan’ın Ergün’ün performansını ve maçtaki kararlarını detaylı şekilde dile getirdiği belirtiliyor. Hakem atamaları ve VAR uygulamalarından rahatsız olan bordo-mavililer, söz konusu maçtaki hakem hatalarının tekrarlanmaması için federasyondan somut adımlar bekliyor. Trabzonspor camiası, federasyondan adil bir tutum ve gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

