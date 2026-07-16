İktidar, vatandaşın sesine bir kez daha kulaklarını tıkadı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören torba yasanın görüşmelerinde emekli, işçi ve memur temsilcileri de konuştu. Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, en düşük kök maaşı 10 bin lira olan emeklilerin bile olduğunu, Hazine desteğiyle bu emeklilere 13 bin 552 lira ödeneceğini belirtti. Çalışkan, Komisyon üyelerine, “Malum, emeklinin durumunu sabahtan beri herkes konuşuyor ama hiç düzeldiği yok” diye konuştu.

ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Başkan Çalışkan, “Görülüyor ki ileride tüm maaşlar en düşük emekli aylığına eşit hale gelecektir. Mağduriyeti bir nebze olsa da gidermek için enflasyon artı refah payı, 10 bin lira seyyanen bir artış istiyoruz” dedi. Memur-Sen Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, 2023’te memur emeklisine verilmeyen seyyanen zammın 25 bin 150 liraya çıktığını söyledi. Söz verilen 3600 ek göstergenin de uygulanmasını istediklerini belirten Çakırcı, memurların görev aylıklarıyla emekli aylıkları arasındaki uçurumun giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Emekliler yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını alamadıklarını belirterek geçim dertlerinin de mağduriyetlerinin de her geçen gün arttığını ifade etti.

FARK AZALIYOR

Türk Haber-Sen Başkanı Yücel Kazancıoğlu ise prim gün sayısını dikkate almayan düzenlemelerin sosyal sigortalar sistemini zaafa uğrattığını, adaleti bozduğunu söyledi. Kazancıoğlu, “Bu tür uygulamalar, Hazinece desteklenen bir sosyal yardım sistemine dönüştürmektedir” dedi. Hak-İş Avukatı Hacer Türk Albayrak da sadece en düşük emekli aylıklarına zam yapılmasının yüksek prim ödeyen sigortalılarla düşük prim ödeyen sigortalılar arasındaki farkın azalmasına yol açtığını söyledi. Ancak vatandaşın talepleri kabul edilmedi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören madde, herhangi bir ek zam olmaksızın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.