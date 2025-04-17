Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Immobile'nin geleceğine hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Adalı, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Immobile, bu sezon 36 maçta 15 gol ve 3 asistle takımına skor anlamında destek verdi.