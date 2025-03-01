Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapıldı.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, divanda yaptığı konuşmada kulübün içinde yer aldığı durumdan söz ederek "Beşiktaş tarihinde hiç konuşulmamış komisyon, sahte imza gibi konularla karşılaştık. Kalkışma ifadeleri, istifa eden ve geri dönen yöneticiler bu noktadan sonra hayatımıza girdi. Camiamızın ilüzyonlar ve algı oyunlarıyla kandırıldığını hepimiz gördük. Ben ve arkadaşlarım, bu yıkıcı dönemin daha fazla devam etmesine müsaade edemezdik. Beşiktaş'ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kar kaldığı dönemi bitireceğiz." dedi.

'KULÜBÜN GELECEĞİ İPOTEK ALTINDA'

Başkan Serdal Adalı, kulübün borç batağında olduğunu ifade ederek "Sevgili Hüseyin Yücel aramızda. Ona sorsam, eminim ki 'Raporlardan haberim yoktur' diyecek. Olmadığına da inanıyorum, bir yanlış anlaşılma olmasın. İlk işimiz, 31 Aralık 2024'ten itibarıyla Beşiktaş'ı hangi koşullarda aldığımızı tespit etmek oldu. RSM adlı bağımsız denetim kuruluşundan, nasıl bir mali tablo aldığımızı raporlamalarını istedik. Acı tablo bir kez daha ortaya çıktı. Bu rapora göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla Beşiktaşımızın toplam borcu 15.1 milyar TL'yi aşmış durumda. Sadece 1 yıl önce 8.6 milyar TL olarak açıklanan borcun, önceki yönetim tarafından yüzde 75 artırıldığı gerçeği önümüzde durmaktadır.

13 ay gibi kısa bir sürede tarihimizin en büyük borç artışı yaşadığımız dönemi geride bıraktık. Buna karşılık, önümüzdeki 3 yıl mevcut gelirlerimizin neredeyse tamamı kullanılmış. Yalnızca kendi dönemlerini değil, Beşiktaş'ın geleceğini de ipotek altına almışlar." diye konuştu.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI'

Yapılan harcamalarla ilgili hukuki süreç başladığını belirten Adalı "Fahiş bedelli ve ihalesiz alımlar var. En çok dikkat çeken iki nokta, stadyum ışıklandırmaları ve çatı membran yenilemeleri oldu. Denetim Kurulu'nun raporlarını ve iç denetim ekibimizin belirlediği dosyaları, savcılığa teslim ettik. Hukuki süreci başlattık. Birilerini hedef haline getirmek, töhmet altında bırakmak değildir. Kimsenin onuruyla, gururuyla oynama niyetimiz yok. Bundan sonrası savcılığın işidir. Yüce Türk yargısına güvenimiz tamdır. Bizim niyetimiz, Beşiktaş'ın her kuruşuna sahip çıkmaktır. Taviz vermeyeceğiz, gereğini yapacağız." dedi.

Bilişim sistemine yönelik bir saldırı olduğunu da ifade eden Başkan Adalı "Savcılığa aktardığımız bir diğer konu, Bilgi Teknolojileri departmanıyla ilgili. Kulübümüz bilişim sistemine bir saldırı olmuş. Yaklaşık 20 gün boyunca kulübümüzün e-posta sistemi kapalı kalmış. Bazı evraklar kayıtlardan silinmiş. Bilgi işletim sistemimiz kullanılmaz hale getirilmiş. İlgili belgeleri savcılığa teslim ettik. Konu ile ilgili gelişmeleri büyük özenle takip ediyoruz. Benzer olayın tekrarlanmaması adına gereken önlemleri aldık, uzmanlardan yardım istedik, teknolojik yatırımları başlattık." sözlerini kullandı.

'BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKACAĞIZ'

Başkan Serdal Adalı, ekonomik planlarını da aktararak şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz, mayıs ayı itibarıyla kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Gayrimenkul projesi olur, başka bir proje olur, sermaye artırımı olur... Nereden kaç para gelirse, bu parayı kesinlikle hiçbir yere kullanmadan Bankalar Birliği'nden çıkacağız mayısa kadar. Bunu herkes böyle bilsin. Hazır, Ahmet Nur Çebi başkanımız da buradayken, onun da özel isteğiyle görevde olduğu 4 yılı denetleme kararı aldık."