Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Batum'da Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yendiği karşılaşmada tribünlerde olaylar yaşandı. Maçın ardından açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gürcistan polisinin taraftarlara orantısız güç kullanmasına tepki göstererek yaralı ve gözaltındaki taraftarların durumunu anlattı.

Adalı, “Gürcistan polisinin orantısız güç kullanması hoş değildi. İki yaralı taraftarımız vardı, tedavilerini görüp hastaneden çıktılar. Ondan fazla taraftarımız gözaltına alındı. Onları da alacağız. Keşke bu olaylar olmasaydı” dedi.

TAKIM RİZE'DEN KARA YOLUYLA ULAŞTI

Kafilenin yolculuğunda da sıkıntılar yaşandığını belirten Adalı, “Yolculukta panik yaşandı. Takım Rize’den kara yoluyla Batum’a ulaştı. Herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayarak bilgi aldığını söyleyen Adalı; Erdoğan'a, bakanlara, Kulüpler Birliği Başkanı'na ve kulüplere teşekkür etti. Takımın Batum'a maceralı bir yolculukla geldiğini belirten Adalı, galibiyetin devamını getirerek hedeflerine ulaşmayı umduklarını dile getirdi.

“İYİ BİR DERBİ OLACAK”

Ertesi gün Türkiye'ye döneceklerini belirten Adalı, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına ilişkin, “Galatasaray’la derbi maçımız var. İyi bir derbi olacak. İnşallah oyuncularımız ellerinden geleni yaparak üç puan alacak” diye konuştu.

Desteklerini bildiren kulüplere de teşekkür eden Adalı, Trabzonspor'un da kazanmasını diledi. Böylece hem ülkeye moral olacağını hem de ülke puanı açısından iyi bir hafta geçirileceğini ifade etti.