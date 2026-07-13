ADANA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ADANA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/211 Esas

KARAR NO : 2025/2136

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mirasçı 26443866706 T.C. Kimlik nolu Alaiddin Kurtar adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, kollukça da adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olup,Mahkememizin 20/12/2025 tarih 2025/211 Esas, 2025/2136 Karar sayılı gerekçeli kararında Van ili, İpekyolu ilçesi, Selimbey Mahallesi, 13 cilt no, 508 hane sırasında kayıtlı Ökkeş ve Emine'den olma, 20.12.1949 Kahramanmaraş doğumlu olup, 10.01.2025 tarihinde vefat eden 46783264000 T.C. Kimlik Numaralı Nimet ŞAZLIĞ tarafından Adana 11. Noterliğinin 25.03.2019 tarih 7131 yevmiye sayılı vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine dair verilen karar mirasçı Alaiddin Kurtar'ailanen tebliğ olunur. 09/07/2026

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