ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

29.04.2026 Sayı : 2025/775 Esas

İ L A N

Davacı , ASEF KURU ile Davalılar , ASLIHAN ARSLAN, ASUMAN GÖKDEMİR, İSMAİL KURU, KENAN KURU, LEYLA KURU, MUSTAFA ARMAĞAN BAYRAM, MÜBEYYEN BAYRAM, NALAN KURU, SELVİ KURU arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Tüm aramalar ve emniyet araştırmasına rağmen adresi tespit edilemeyen,Şehmuz ve Nevriye kızı, 28/07/1974 doğumlu, davalı NALAN KURU adına ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mah. 10224 Ada, 5 Parselde tapuya kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması veduruşmanın atılı olduğu 13/10/2026 günü saat 09:00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı NALAN KURU'ya ilanen tebliğ olunur.

