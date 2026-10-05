ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/457 Esas
İLAN
Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi, 181 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü: 24/11/2026 , saat:10:45
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