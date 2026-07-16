ADANA 13. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ADANA 13. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO :2025/380 Esas

KARAR NO : YURT DIŞI İLAN

Davacı , SAİME EKİCİ ile Davalı , MESUT EKİCİ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda karar verilmiş, mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresinin tespit edilememesi üzerine davalıya hükmün yurt dışı ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile; Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Yukarı Kavacık Mahallesi/Köyü, Cilt No:144, Hane No:44 BSN:50'de nüfusa kayıtlı, Nural ve Göknur'dan olma, 12/07/1991 doğumlu,16231186918 TC kimlik numaralı Saime Ekici ile aynı yer BSN:31'de nüfusa kayıtlı, Salim ve Melahat'tan olma, 68812021200 TC kimlik numaralı Mesut Ekici'nin boşanmalarına ve 54784758862 TC kimlik numaralı Arden Karan Ekici'nin ve 69922257350 Arslan Ayaz Ekici'nin velayetinin tek ebeveyn olarak anneye verildiğine yönelik hükmüne ilişkin Hollanda Krallığı'nın Overijssel Mahkemesi'nin C/08/307249 / ES RK 23/8410 dava numaralı 15/11/2024 tarihli kararının (16/06/2025 tarihinde düzenlenen kesinleşme şerhine göre kesinleşme tarihi: 07/04/2025) TANINMASINA VE TENFİZİNE, karar verildiği,

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolunun açık olduğu hususu davalı MESUT EKİCİ'ye tebliğ yerine geçmek üzere internet ortamından yapılan yurt dışı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02510450