ADANA 14. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 14. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1023 Esas

İLAN METNİ

Davacı , SEDA ÇİFTCİOĞLU ileDavalı , EMRE ÇİFTCİOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davacı dava dilekçesinde; davalı taraf ile 2009 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten müşterek 3 çocuklarının bulunduğunu, evlendikleri günden bugüne kadar aralarında ruh ve fikir uyuşmazlığından kaynaklı olarak sürekli uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar çıktığını, davalının kendisine karşı sevgisi ve saygısının olmadığını, hakaret, küfür, psikolojik şiddet nedeni ile evliliklerinin zaman içinde zedelendiğini, aralarında sevgi bağı kalmadığını, müşterek çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini her bir çocuk lehine 5.000,00'er TL olmak üzere toplam 15.000,00TL tedbir nafakası bağlanmasını, yargılama sonunda iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dava etmiştir.İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122, 126, 127, 128, 131'nci maddeli gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı EMRE ÇİFTCİOĞLU'na ilanen tebliğ olunur.

