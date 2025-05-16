ADANA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/348

KARAR NO : 2025/133

İ L A N

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Yılmaz oğlu, 05/01/2002 Yüreğir doğumlu FATİH GÜZELGÜN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı yasanın 3/18 md. gereğince atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiş, karar diğer sanık tarafından istinaf edilmiştir. Tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm ve istinaf dilekçesi sanık FATİH GÜZELGÜN'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde TİRAJI 50.000'İN ALTI BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 09/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02224839