ADANA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/79 Esas

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Yürekli Mahallesi, 746, 747, 752, 753, 760 ve 761 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan Abdulkadir oğlu Mehmet'in hisselerinin tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Abdulkadir oğlu Mehmet'i bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2026/79 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

