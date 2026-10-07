ADANA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.77940012-2022/782-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Sanık Can Duran GERDAN (Hayati ve Fatma oğlu 12/10/2001 doğumlu) hakkında Mahkememizin 11/11/2025 tarihli 2022/782Esas 2025/588 Karar sayılı ilamı ile5237 Sayılı TCK.nun142/2.e maddesi gereğince Neticeten 5 Yıl 2 Ay 15 Gün hapis cezası ve TCK 53 maddesinin uygulanmasına, tebliğden itibaren Adana BAM'a iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa tebliğ edilememiştir.1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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