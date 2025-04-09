ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2024/615-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık Lütfi ve Songül kızı 05/03/1996 Yüreğir doğumlu, Adana İli Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 184*****390 TC Kimlik nolu YETER ŞEFİK hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 142/2-b, 62/1, 53/1-2-3,58 maddeleri gereğince sonuç olarak 5 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık YETER ŞEFİK' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 28.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02202382