ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ADANA
ADANA
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2024/762
KARAR NO : 2025/751
KARAR NO : 2025/751
Sanığın Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 86/1 maddesi uyarınca8 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen, Mahmud ve Fadiye oğlu, 01/01/1998Halep/Suriye doğumlu Halid Aid tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/06/2026
#ilangovtr Basın no ILN02497213