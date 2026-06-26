Son Dakika
DOLAR 46,62 0,06 (%0,12) EURO 53,25 0,19 (%0,35)
Sosyal Medya
Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C.
ADANA 
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 
İLAN
 
DOSYA NO : 2024/762
KARAR NO : 2025/751

Sanığın Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 86/1 maddesi uyarınca8 ay 10 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen, Mahmud ve Fadiye oğlu, 01/01/1998Halep/Suriye doğumlu Halid Aid tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. 
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02497213