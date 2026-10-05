Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön değerlendirme raporunu yayımladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, bugün saat 14.43'te merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin, en yakın yerleşim birimi olan Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk köyüne 7,114 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Raporda, ana şoktan raporun hazırlandığı saate kadar büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı depremin kaydedildiği bildirildi.

FAY HATTI AYRINTILI ÇALIŞMALARLA BELİRLENECEK

Raporda, depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği kaydedildi.

Bölgede 1900'dan bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 depremin meydana geldiği, bunların en büyüğünün 5,7 olduğu bildirilen raporda, bölgede ayrıca 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu aktarıldı.

Rapordaki bilgilerin depremin meydana gelmesini takiben 1 saatlik sürede üretilen verilerin kullanılarak derlendiği ifade edildi.