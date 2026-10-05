ADANA 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/732 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan ve hakkında gaiplik kararı ve gaiplik nedeniyle evliliğin feshi talep edilen Suriye'ye iş bulma amacıyla gittiği ve dava tarihi itibariyle dokuz yıldır kendisinden haber alınamadığı beyan edilen 50824736050 T.C. Kimlik numaralı MAHMUT ŞATAY'ın yaşayıp yaşamadığı, yaşıyorsa adresinin neresi olduğu veya kendisi hakkında bilgisi olanların, bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu, Türk Medeni Kanunu gereğince ilanen tebliğ olunur.GAİP KİMLİK BİLGİLERİ:

• T.C. Kimlik No : [ 50824736050 ]

• Adı Soyadı : [MAHMUT ŞATAY]

• Baba Adı : [ HALİL]

• Ana Adı : [ EMİNE ]

• Doğum Tarihi : [25/10/1995]

• Doğum Yeri : [YÜREĞİR]

İşbu ilanın tebliğinden başlayarak 6 ay içinde gaip olan şahsın kendisi meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınamaz ya da öldüğü hakkında bir bilgi verilmez ise, şahıs hakkında kanuni işlemlerin tamamlanıp gaiplik kararı verileceği ihtar olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MAHMUT ŞATAY - 50824736050 19 Mayıs Mah. 1106 Sk. No:10 İç Kapı No:1Yüreğir/ ADANA

ŞANLIURFA ili, VİRANŞEHİR ilçesi, BEĞRÜK mah/köy, 11 Cilt, 57 Aile sıra no, 53 sırada nüfusa kayıtlı, HALİL ve EMİNE oğlu/kızı, 25/10/1995 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02561345