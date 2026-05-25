ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/713 Esas

DAVALILAR : MİMAR EMLAK, İNŞAAT, NAKLİYAT, HAFRİYAT, İTHALAT, İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Mersis no: 0621044294300016, Vergi no: 6210442943, Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı Tutar Sitesi C Blok Zemin Kat No:44 Çukurova/Adana

Davacı tarafından aleyhinize açılan Dava konusu Adana İli, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 8654 Ada, 13 parselde kayıtlı Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02475610