ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/339 Esas

DAVALI : NECİP TURĞUT - 46219084554 -33 Charlemont Road, East Ham LondonE6 6HJ9985 'dır.

Davacı T.C Ziraat Bankası A.Ş tarafından aleyhinize açılanAdana ili Seyhan ilçesi, Döşeme mahallesi 10228 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/02/2027 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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