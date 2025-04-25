ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/26 Esas

İLAN METNİ

Davacı , VELİ ÇETİN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı Veli Çetin dava konusu olan ; Adana ili, Sarıçam ilçesi, Büyükbaklalı Mahallesi 15464 ada 5 parselin kuzeyinde, 15465 ada 1 parselin doğusunda, 15456 ada 7 ve 8 parselin güneyinde, 15465 ada 3 ve 4 parselin batısında bulunan, tarla vasfında ve 98975,08 m2 alana sahip olan 15465 ada 2 parselde malik olarak bulunan Ayişe (Aişe): Molla Yusuf eşi kızı Hatice: Molla Yusuf kızı ve Mahmut: Molla Yusuf oğlu adlarına kayıtlı taşınmazın 4721 Sayılı TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca davacı Veli Çetin adına tescili istendiğinden bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak edenlerin, Adana 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/26 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02212026