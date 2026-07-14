İ L A N

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN





S.NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL ADRES BAĞIMSIZ NO İŞYERİ NO CİNSİ KİRA ALANI MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ TL) İLK YIL GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ 1 Adana il sınırları BELEDİYEMİZ YETKİ VE SORUMLULUĞU Yetki ve Sorumluluk Yetki ve Sorumluluk Otobüs durağı 448 adet Otobüs Durağı ve yeni yapılacak 110 adet Otobüs Durağı yapılması,imalatı, montajı ve reklam amaçlı kiraya verilmesi ₺10,220,730.00 ₺306,622.00 23.07.2026 14.24

1. Belediyemizin mülkiyetinde veya yetki sorumluluğunda bulunan yukarıda İlçesi, Mahallesi, ada no, parsel no, hissesi, yüzölçümü, cinsi/kullanım amacı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanun'unun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1.sıradaki ihale 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmek üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Cam Bina 9. Kat Encümen Salonunda yapılacaktır.

2. İhale, Adana Büyükşehir Belediyesi Cam Bina 9. Kat Encümen Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatler de yapılacaktır. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler ilanda belirtilen belgeleri ibraz etmek zorundadır.

3. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

4. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.

5. İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

6. İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Nüfus Cüzdan Sureti veya TC kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi,

c) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. (Noter tasdikli )

ç) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin de vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname,

d) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanun’a göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

f) İhaleye girenlerin ve sahibi ya da ortağı olduğu firmaların/ şirketlerin belediyemize vadesi geçmiş vergi, resim, harç ve muaccel borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığından alınacak Belediyemize borcu yoktur belgesi,

g)Eski kiracıların ihaleye talipli olması halinde elektrik ve su borcunun olmadığına dair İlgili Kurumdan yazı.

ğ) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz.

h) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı,

ı) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B)Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

a) Yetki belgesi

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (ihale yılı içinde alınmış) belge,

ç) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri

d) Ayrıca, (6.A.c, 6.A.ç, 6.A.d, 6.A.e, 6.A.f, 6.A.g,6.A.ğ, 6.A.h ve 6.A.ı) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

7. İhale ile ilgili şartnameler bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacaklar 2.500,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından (Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü) şartname satın alması gerekmektedir. Açık Arttırma ihalesine bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilme şartlarını taşıyan belgelerle birlikte ihale saatinde Belediye Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

8. İlan Listenin 1. sıradaki ihale konusu Otobüs Durağı yapılması, imalatı, montajı ve reklam amaçlı kiraya verilmesi olduğundan ihaleye girecek taliplilerin ayrıca 6. Maddede belirtilen belgelere ek olarak;

a- İsteklinin son 5 yıl içerisinde reklam mecralarının işletilmesi, açık hava reklamcılığı, kent mobilyaları işletmeciliği, reklam panoları, otobüs durağı reklam işletmeciliği veya benzeri işlere ilişkin iş deneyimini gösterir belge sunması zorunludur.

b- İhale konusu işi veya benzeri işi ihale tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde ihalenin muhammen bedelinin en az %20’ si iş deneyimi kabul edileceğinden ibraz etmek zorundadır.

9. İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi Web sayfasında İlan, Duyurular ve İhale (https://www.adana.bel.tr/) görülebilir.

10. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN02501787