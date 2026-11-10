Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da, Türkiye genelinde saat 09.05’te vatandaşlar saygı duruşuna geçti.
Adana’da düzenlenen anma sırasında ise gerginlik yaşandı.
Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunan vatandaşlara, yoldan geçen bir kişi sataşarak tepki gösterdi.
SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN TEPKİ
Anma sırasında saygı duruşunu bozmayan vatandaşlar, 09.05’in sona ermesinin ardından söz konusu kişiye müdahale etti.
Saygı duruşunu hedef alan söylemlerde bulunduğu belirtilen kişi, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından tokatlanarak kovalandı.
Yaşanan gerginlik, şahsın olay yerinden uzaklaşmasıyla sona erdi.