Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içerisinde bulunan tabanca yere düştüğü sırada ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, evde bulunan Melek G.’nin yüzüne isabet etti. HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR Yaralanan çocuk, yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Melek G., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olay yerine gelen polis ekipleri, ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koydu. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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