Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, dükkâna giren bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli ile kendisine yardım ettiği belirtilen kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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